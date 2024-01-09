В Прикамье возобновили поиск пропавшей 13 лет назад девочки

Следователи Пермской области вернулись к расследованию уголовного дела пятилетней Кати Четиной, которая пропала в 2010 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что она пропала летом 2010 года, приоритетной версией считали несчастный случай — предполагалось, что девочка утонула в реке, однако тело её так и не нашли.

По мнению родителей, многое указывает на похищение. По словам отца, одна из версий заключается в том, что девочка пошла к реке, её схватили, быстро усадили в машину и увезли: на это указывали некоторые факты и показания.

Как рассказал отец девочки, в 2022 ему в мессенджер написал неизвестный и заявил, что его дочь находится у него. Вместе с этим он прислал видеозапись с девушкой-подростком и потребовал $7 тыс. Неизвестный удалил запись прежде, чем мужчина успел всё сохранить, однако позднее было ещё одно сообщение, которое уже удалось зафиксировать.

На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды.

Ранее пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика нашли живым.