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В Прикамье возобновили поиск пропавшей 13 лет назад девочки

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Следователи Пермской области вернулись к расследованию уголовного дела пятилетней Кати Четиной, которая пропала в 2010 году.
В Прикамье возобновили поиск пропавшей 13 лет назад девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что она пропала летом 2010 года, приоритетной версией считали несчастный случай — предполагалось, что девочка утонула в реке, однако тело её так и не нашли. 

По мнению родителей, многое указывает на похищение. По словам отца, одна из версий заключается в том, что девочка пошла к реке, её схватили, быстро усадили в машину и увезли: на это указывали некоторые факты и показания.

Как рассказал отец девочки, в 2022 ему в мессенджер написал неизвестный и заявил, что его дочь находится у него. Вместе с этим он прислал видеозапись с девушкой-подростком и потребовал $7 тыс. Неизвестный удалил запись прежде, чем мужчина успел всё сохранить, однако позднее было ещё одно сообщение, которое уже удалось зафиксировать.

На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды.

Ранее пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика нашли живым.

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