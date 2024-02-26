Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения матери и дочки в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту того, как мужчина избил сожительницу и их четырёхлетнюю дочь в Краснодаре.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главой ведомства дано поручение возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ребёнка в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава регионального управления СКР по Кемеровской области Александр Безукладников представит в главный аппарат ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетнего в Анжеро-Судженске.