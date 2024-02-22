В центральный аппарат СК доложат о деле об истязании мальчика в Кузбассе
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Об этом пишет издание «Сiбдепо».
Известно, что отчим в течение года издевался над восьмилетним мальчиком.
«По версии следствия, в период с мая 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый систематически применял физическую силу в отношении восьмилетнего пасынка, причиняя ребёнку боль и нравственные страдания. В настоящее время мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.
По ходатайству следователя СК суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне стало известно, что мужчина избивал ребёнка руками, ногами и табуреткой. Мать мальчика обратилась в полицию.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в избиении двух детей.