Невролог Демьяновская назвала симптомы микроинсульта

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская перечислила симптомы микроинсульта.

Микроинсульт, или, как его официально называют — транзиторная ишемическая атака (ТИА), при котором нарушается кровообращение в головном мозге, длится около 30 минут, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«К характерным симптомам ТИА относятся внезапная потеря контроля над мышцами одной стороны лица и тела — человек не может улыбнуться или моргнуть двумя глазами одновременно, поднять обе руки, ощущает слабость или онемение в одной из рук или ног, не может говорить внятно и разборчиво», — сказала Демьяновская.

По словам невролога, у человека может появиться тошнота, начаться рвота, становится сложно удерживать равновесие. Нередко симптомы ТИА похожи на признаки других заболеваний и состояний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет, отравление.

«Это сигнал тревоги, по поводу которого обязательно следует проконсультироваться с врачом, а лучше вызвать бригаду скорой медицинской помощи, причём сделать это нужно как можно быстрее, потому что в ближайшее время может случиться уже настоящий инсульт», — заключила Демьяновская.

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