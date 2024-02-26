RT в Telegram
Подпишись

Невролог Демьяновская назвала симптомы микроинсульта

Короткая ссылка
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская перечислила симптомы микроинсульта.
Невролог Демьяновская назвала симптомы микроинсульта
  • Gettyimages.ru

Микроинсульт, или, как его официально называют — транзиторная ишемическая атака (ТИА), при котором нарушается кровообращение в головном мозге, длится около 30 минут, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«К характерным симптомам ТИА относятся внезапная потеря контроля над мышцами одной стороны лица и тела — человек не может улыбнуться или моргнуть двумя глазами одновременно, поднять обе руки, ощущает слабость или онемение в одной из рук или ног, не может говорить внятно и разборчиво», — сказала Демьяновская.

По словам невролога, у человека может появиться тошнота, начаться рвота, становится сложно удерживать равновесие. Нередко симптомы ТИА похожи на признаки других заболеваний и состояний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет, отравление.

«Это сигнал тревоги, по поводу которого обязательно следует проконсультироваться с врачом, а лучше вызвать бригаду скорой медицинской помощи, причём сделать это нужно как можно быстрее, потому что в ближайшее время может случиться уже настоящий инсульт», — заключила Демьяновская.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить