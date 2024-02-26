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Исследование: россияне поедут отдыхать в марте в Москву и Стамбул

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Новое исследование показало, что в марте россияне планируют отправиться на отдых в Москву и Стамбул.
Исследование: россияне поедут отдыхать в марте в Москву и Стамбул
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Авиасейлс.

Отмечается, что на города России в марте приходится 60% бронирований авиабилетов.

Москву планируют посетить 10% туристов, по 8% бронирований приходится на Санкт-Петербург и Сочи, в Минеральные Воды отправятся 4%, на Калининград приходится 2% бронирований.

Из зарубежных направлений в марте на Стамбул приходится около 7% всех бронирований, Ереван и Баку по 6%, Дубай и Ташкент по 4%.

Ранее сообщалось, что большинство российских туристов (75,5%) путешествовали внутри страны в зимний сезон. Доля таких поездок выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

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