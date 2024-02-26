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В Красноярске закрывается бар, организовавший ЛГБТ-вечеринку на 23 Февраля

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Бар в Красноярске, в котором 23 Февраля отметили ЛГБТ-вечеринкой*, «закрывается навсегда», сообщил RT владелец заведения Артём Демченко.
В Красноярске закрывается бар, организовавший ЛГБТ-вечеринку на 23 Февраля
  • Gettyimages.ru

По его словам, видео с вечеринки в сеть выложил один из постоянных посетителей, его «мотивом была месть».

«Человек отдыхал у нас, потом повздорил с двумя девушками, когда не поделил стул за барной стойкой. Облил их водой, за что охрана его выставила из бара. По мнению этого мужчины, сделано это было слишком грубо, и он решил обидеться», — сказал Демченко.

В разговоре с RT он дал понять, что не жалеет о мероприятии и не понимает, что именно всех возмутило.

25 февраля сотрудники правоохранительных органов провели проверку в баре, где прошла провокационная вечеринка.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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