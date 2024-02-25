В Красноярске проверили бар после провокационной вечеринки 23 февраля

Сотрудники правоохранительных органов города Красноярска провели проверку в баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества.

О мероприятии в заведении 24 февраля сообщила в личном Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она показала видео, на кадрах которого переодетый в женщину и облачённый в костюм в стиле милитари мужчина исполняет военную песню.

Как отметили в краевом главке МВД, в результате проверки в отдел полиции доставили 12 человек. Также правоохранители проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара.

Ранее сообщалось о родителях подростков из Уфы, которых оштрафовали за «голую» вечеринку детей.