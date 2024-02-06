Родителей подростков из Уфы наказали штрафами за «голую» вечеринку детей

Родители двух подростков в Уфе будут наказаны штрафами за то, что их дети устроили «голую» вечеринку, видео с которой попало в сеть.

«В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей её 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — сказали РИА Новости в МВД.

Эти материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Согласно статье, штраф составит до 500 рублей.

Как стало известно ранее, участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) весной пойдёт служить в армию.