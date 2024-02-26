Специалист Санина рассказала об особенностях работы на испытательном сроке

Директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, какие могут быть особенности работы на испытательном сроке.

«Согласно Трудовому кодексу РФ и по общему правилу, максимально испытательный срок может длиться три месяца. У руководителей филиалов и представительств, директоров организаций, главных бухгалтеров и их заместителей такой период испытания может длиться до шести месяцев», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если трудовой договор заключается менее чем на шесть месяцев, то испытательный срок не должен превышать две недели.

Как отметила эксперт, есть группы граждан, которым нельзя устанавливать испытательный срок. Это, в частности, беременные и женщины с детьми в возрасте до полутора лет, а также несовершеннолетние, получившие среднее профессиональное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые выходящие на работу по полученной специальности.

«Во время испытательного срока сотрудник имеет те же права, что и в обычных трудовых отношениях. Работник подлежит обязательному социальному страхованию, имеет право на оплату труда, отпускные, медицинское страхование и другие льготы, предусмотренные законодательством и трудовым договором», — уточнила Санина.

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