На юго-западе Москвы построят социальные и офисные здания

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о строительстве социальных, офисных и промышленных зданий в Юго-Западном округе столицы.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам чиновника, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут более 3,4 млн кв. м промышленных предприятий, логистических и деловых комплексов, учреждений образования, культуры и спорта.

«Многофункциональный офисный комплекс на улице Академика Семенихина рядом со станцией Большой кольцевой линии метро «Воронцовская» будет введён в эксплуатацию в 2026 году и станет центром деловой активности района. Площадь объекта превысит 38 тыс. кв. м. Там расположатся офисы, предприятия общественного питания, торговая инфраструктура и спортивный центр. Реализация проекта даст городу более 1,5 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что в общей сложности проекты дадут Москве более 150 тыс. рабочих мест. Инвестиции в них составят более триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.