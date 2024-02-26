Специалист Синяков рассказал, как определить безопасность приложений для смартфона

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, как определить безопасность приложений для смартфона. По его словам, важно обращать внимание на рейтинг программы и количество её скачиваний.

«Нужно смотреть на рейтинг приложения и количество отзывов. Неизвестные приложения от неизвестного разработчика, как правило, стоит перепроверять, так как в программу могли вшить что угодно», — заявил Синяков в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, нужно обращать внимание на то, какие доступы программа запрашивает от устройства. Поводом для сомнений может быть, к примеру, запрос доступа к микрофону от приложений, в которых нет опции аудиозвонков.

«Не нужно давать ему все возможные доступы, если оно после этого отказывается работать, порой лучше удалить его и поискать аналоги», — заключил эксперт.

Ранее ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов усомнился в целесообразности закрывать фоновые приложения на смартфоне. Это может повлиять на быструю разрядку аккумулятора.