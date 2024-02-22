Специалист Горбунов: нет необходимости закрывать фоновые приложения на смартфоне
- Gettyimages.ru
«Когда пользователь снова обращается к ранее свёрнутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия ОС придётся вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несёт больше пользы, чем закрытие», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При новом запуске приложения («холодный запуск») затрачивается больше вычислительных ресурсов, что влечёт нагрузку на батарею смартфона.
«Это похоже на работу двигателя автомобиля. То есть холодный старт — это запуск двигателя в холодную погоду, когда системе нужно время, чтобы «прогреть» все компоненты автомобиля», — заключил эксперт.
Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов дал рекомендации по использованию смартфона.