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Специалист Горбунов: нет необходимости закрывать фоновые приложения на смартфоне

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Ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов усомнился в целесообразности закрывать фоновые приложения на смартфоне. Это может повлиять на быструю разрядку аккумулятора.
Специалист Горбунов: нет необходимости закрывать фоновые приложения на смартфоне
  • Gettyimages.ru

«Когда пользователь снова обращается к ранее свёрнутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия ОС придётся вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несёт больше пользы, чем закрытие», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При новом запуске приложения («холодный запуск») затрачивается больше вычислительных ресурсов, что влечёт нагрузку на батарею смартфона.

«Это похоже на работу двигателя автомобиля. То есть холодный старт — это запуск двигателя в холодную погоду, когда системе нужно время, чтобы «прогреть» все компоненты автомобиля», — заключил эксперт.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов дал рекомендации по использованию смартфона.

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