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Специалист Власов рекомендовал не подключаться к подозрительным сетям Wi-Fi

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Эксперт в области безопасности Александр Власов дал рекомендации по использованию смартфона.
Специалист Власов рекомендовал не подключаться к подозрительным сетям Wi-Fi
  • Gettyimages.ru
  • © AdamRadosavljevic

«В первую очередь для безопасности лучше не переходить по ссылкам, которые вам присылают с неизвестных адресов, и не раскрывать вложения», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, лучше самому перезвонить тому знакомому, от которого пришло подобное письмо.

Также он посоветовал с осторожностью подключаться к неизвестным открытым Wi-Fi-сетям. Злоумышленники могут перевести ваше устройство под внешнее управление.

«Могут быть скомпрометированы аккаунты человека в соцсетях, мессенджерах, вплоть до того что от его имени начнут рассылаться сообщения с просьбой отправить деньги», — заключил Власов.

Ранее начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд заявил, что интернет-пароль должен состоять минимум из 12 символов, причём не стоит использовать в них распространённые фразы и личные данные.

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