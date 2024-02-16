Специалист посоветовал создавать интернет-пароли минимум из 12 символов

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд заявил, что интернет-пароль должен состоять минимум из 12 символов, причём не стоит использовать в них распространённые фразы и личные данные.

«Создавайте только уникальные пароли. Если поменять в пароле пару символов, это будет тот же пароль. Пароль должен быть сложным, то есть состоять минимум из 12 символов: больших и маленьких букв, цифр и специальных знаков», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, для создания и хранения паролей можно использовать специальные сервисы и программы.

Как отметил эксперт, также желательно применять многофакторную аутентификацию.

«Чем длиннее и разнообразнее пароль, тем дольше машина будет перебирать всевозможные символы, пока не найдёт нужную комбинацию. Но не стоит использовать рандомные цифры, буквы и символы. Лучше использовать какую-то смысловую фразу: строчку из песни, девиз по жизни и любую другую информацию, которую вам легко запомнить и которая является уникальной», — добавил он.

Ранее специалисты назвали самые популярные в России пароли по итогам 2023 года.