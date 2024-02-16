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Специалисты назвали самые популярные в России пароли по итогам 2023 года

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Стало известно, какие пароли стали самыми популярными в России в 2023 году. Оказалось, что россияне чаще всего использовали следующие сочетания: «123456», «123456789» и «1000000». А также впервые в число популярных вошёл пароль «12345zz».
Специалисты назвали самые популярные в России пароли по итогам 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Самыми распространёнными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123».

В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».

Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).

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