Специалисты назвали самые популярные в России пароли по итогам 2023 года
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
Самыми распространёнными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123».
В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».
Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).