На главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
«В этом году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов — транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и коммерческое жильё», — сказал Собянин.
Он также отметил, что в составе жюри будут архитекторы, девелоперы, эксперты в сфере культуры и журналистики.
Награждение 12 победителей состоится летом 2024 года.
Ранее Собянин рассказал подробности о строительстве нового моста через Москву-реку.