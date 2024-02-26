На главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении архитектурной премии столицы в 2024 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

«В этом году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов — транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и коммерческое жильё», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в составе жюри будут архитекторы, девелоперы, эксперты в сфере культуры и журналистики.

Награждение 12 победителей состоится летом 2024 года.

Ранее Собянин рассказал подробности о строительстве нового моста через Москву-реку.