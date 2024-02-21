RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал подробности о строительстве нового моста через Москву-реку

Короткая ссылка
Строительство моста через Москву-реку между Филёвской и Мнёвниковской поймами позволит улучшить транспортное обслуживание ближайших районов, где проживают около 300 тыс. жителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал подробности о строительстве нового моста через Москву-реку
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Реализация проекта, в частности, обеспечит удобный подъезд наземного транспорта и пешеходные маршруты к станциям «Мнёвники» и «Терехово» БКЛ.

У нового моста будет четыре опоры, основные конструкции окрасят в ярко-красный цвет.

«Помимо того, что этот мост функционален, он ещё и должен быть украшением города. Архитекторы специально поработали над современным дизайном», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году планируют построить более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить