Собянин рассказал подробности о строительстве нового моста через Москву-реку

Строительство моста через Москву-реку между Филёвской и Мнёвниковской поймами позволит улучшить транспортное обслуживание ближайших районов, где проживают около 300 тыс. жителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Реализация проекта, в частности, обеспечит удобный подъезд наземного транспорта и пешеходные маршруты к станциям «Мнёвники» и «Терехово» БКЛ.

У нового моста будет четыре опоры, основные конструкции окрасят в ярко-красный цвет.

«Помимо того, что этот мост функционален, он ещё и должен быть украшением города. Архитекторы специально поработали над современным дизайном», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году планируют построить более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».