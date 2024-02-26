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Психолог Кандыбина рассказала о причинах семейных споров по поводу денег

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Семейный психолог, специалист сервиса Alter Елена Кандыбина рассказала, почему в семье могут возникать споры по поводу денег и как избежать таких конфликтов.
Психолог Кандыбина рассказала о причинах семейных споров по поводу денег
  • Gettyimages.ru

«У людей, воспитывавшихся в разных семьях, могут быть разные представления о том, как правильно управлять деньгами. Этот вопрос требует спокойного и откровенного обсуждения в паре», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно помнить, что для некоторых людей деньги — это не только возможность приобрести необходимые вещи, но и символ статуса, свободы или безопасности.

«Хотя каждая семья решает этот вопрос по-своему, на практике чаще встречается вариант, когда более финансово успешный супруг вкладывает в семью больше денег и предоставляет всем больше возможностей. Но стоит помнить о том, что это тоже может стать источником недовольства», — сказала Кандыбина.

Как считает эксперт, нужно вести открытый и честный диалог друг с другом о финансовых вопросах.

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