Автоэксперт Болдырев дал советы по выбору подержанной машины

Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса «Автотеки» (проект «Авито Авто»), рассказал, как выбрать подержанную машину. Прежде всего он рекомендовал определиться с классом и задачами желаемого автомобиля и сформировать примерный бюджет.

В беседе с «Российской газетой» эксперт также посоветовал учесть сопутствующие расходы и изучить рынок.

«Независимо от того, планируете вы заключать договор с дилером или частным продавцом, потратьте пять минут на короткий разговор ради экономии часов на поездку впустую», — отметил Болдырев.

По его словам, небольшая беседа позволит определить, заслуживает ли собеседник дальнейшей встречи и более предметного разговора.

«Если вы нашли продавца с нужной моделью и по хорошей цене, не спешите мчаться к нему. Свяжитесь сразу с несколькими, сравните предложения от разных продавцов, обсудите скидки, возможности рассрочки, страховки и дополнительных услуг», — заявил эксперт.

Он добавил, что автомобиль с пробегом лучше выбирать зимой, так как в это время спрос на вторичном рынке чуть ниже.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.