Автоэксперт Болдырев дал советы по выбору подержанной машины
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В беседе с «Российской газетой» эксперт также посоветовал учесть сопутствующие расходы и изучить рынок.
«Независимо от того, планируете вы заключать договор с дилером или частным продавцом, потратьте пять минут на короткий разговор ради экономии часов на поездку впустую», — отметил Болдырев.
По его словам, небольшая беседа позволит определить, заслуживает ли собеседник дальнейшей встречи и более предметного разговора.
«Если вы нашли продавца с нужной моделью и по хорошей цене, не спешите мчаться к нему. Свяжитесь сразу с несколькими, сравните предложения от разных продавцов, обсудите скидки, возможности рассрочки, страховки и дополнительных услуг», — заявил эксперт.
Он добавил, что автомобиль с пробегом лучше выбирать зимой, так как в это время спрос на вторичном рынке чуть ниже.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.