Верховный суд признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей
«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал один из судей коллегии, слова которого приводит РИА Новости.
Агентство напоминает, что Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определённого региона. Представитель ЦИК счёл требования истца не основанными на положениях закона.
21 февраля Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты.