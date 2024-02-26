Верховный суд признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей

Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал один из судей коллегии, слова которого приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определённого региона. Представитель ЦИК счёл требования истца не основанными на положениях закона.

21 февраля Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты.