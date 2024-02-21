Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации кандидатом
- РИА Новости
«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказал судья Олег Нефёдов, слова которого приводит РИА Новости.
ЦИК при отказе Надеждину сослался на то, что доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
16 февраля зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина. Его причиной может стать невозврат средств людям, которые сделали пожертвования на его президентскую кампанию.