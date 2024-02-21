Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации кандидатом

Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказал судья Олег Нефёдов, слова которого приводит РИА Новости.

ЦИК при отказе Надеждину сослался на то, что доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.

16 февраля зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина. Его причиной может стать невозврат средств людям, которые сделали пожертвования на его президентскую кампанию.