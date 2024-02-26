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В «Технограде» на ВДНХ пройдут соревнования роботов

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В Москве в образовательно-инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ 2—3 марта пройдёт региональный этап всероссийских соревнований по робототехнике «Лига инженеров».
В «Технограде» на ВДНХ пройдут соревнования роботов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, в соревнованиях примут участие более 120 школьников и студентов колледжей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Оренбурга.

Команды продемонстрируют знания в программировании, техническом обслуживании робота, его ремонте на площадке.

Семь лучших команд получат квоты для участия в национальном чемпионате «Лига инженеров» в Санкт-Петербурге 29—31 марта.

Кроме того, команды-победители смогут представлять Россию на международных турнирах в Казахстане, Индии, Таиланде и на Кипре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».

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