В «Технограде» на ВДНХ пройдут соревнования роботов
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, в соревнованиях примут участие более 120 школьников и студентов колледжей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Оренбурга.
Команды продемонстрируют знания в программировании, техническом обслуживании робота, его ремонте на площадке.
Семь лучших команд получат квоты для участия в национальном чемпионате «Лига инженеров» в Санкт-Петербурге 29—31 марта.
Кроме того, команды-победители смогут представлять Россию на международных турнирах в Казахстане, Индии, Таиланде и на Кипре.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».