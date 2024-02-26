Согласно новому исследованию, российские компании стали реже предлагать работу на удалёнке.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на SuperJob.

В настоящее время дистанционно работающие сотрудники есть в каждой третьей организации. В 2023 году таких предприятий было больше — 40% в марте и 37% в декабре.

Чаще удалёнку рассматривают компании из регионов (34%). В Москве и Санкт-Петербурге показатели составляют 31% и 29% соответственно.

Такой формат предлагают чаще всего программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

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