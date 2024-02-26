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В Зюзине построят дом с подземным паркингом по программе реновации

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На юго-западе Москвы в районе Зюзино возведут дом с подземным паркингом.
В Зюзине построят дом с подземным паркингом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Жилой фонд района Зюзино пополнится ещё одним современным домом на 184 квартиры, возводимым по программе реновации. В нежилой части новостройки откроют магазины, аптеки и другие предприятия сферы услуг. На первом этаже в каждой из двух секций обустроят входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями для консьержа и уборочного инвентаря», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Общая площадь здания составит более 20,3 тыс. кв. м.

В новостройке будут расположены 49 однокомнатных, 91 двухкомнатная и 44 трёхкомнатные квартиры. Из их числа семь квартир будут адаптированы для проживания маломобильных горожан.

Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе Москвы построят дом по реновации.

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