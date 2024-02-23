В Алексеевском районе Москвы построят дом по реновации

В Алексеевском районе Москвы планируют построить дом по программе реновации. Здание появится на улице Константинова.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

На первом этаже дома разместят вестибюли со сквозным проходом. Там обустроят колясочные, места для консьержей и лифтовые холлы.

В доме предусмотрено 196 квартир, в том числе 63 однокомнатных, 98 двухкомнатных и 35 трёхкомнатных. Некоторые будут адаптированы для маломобильных жильцов.

Рядом оборудуют игровые и спортивные площадки, территорию вокруг благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти одобрили включение в программу реновации 12 новых площадок под строительство.