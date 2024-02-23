В Алексеевском районе Москвы построят дом по реновации
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
На первом этаже дома разместят вестибюли со сквозным проходом. Там обустроят колясочные, места для консьержей и лифтовые холлы.
В доме предусмотрено 196 квартир, в том числе 63 однокомнатных, 98 двухкомнатных и 35 трёхкомнатных. Некоторые будут адаптированы для маломобильных жильцов.
Рядом оборудуют игровые и спортивные площадки, территорию вокруг благоустроят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти одобрили включение в программу реновации 12 новых площадок под строительство.