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Собянин: ещё 12 площадок будут включены в программу реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти одобрили включение в программу реновации 12 новых площадок под строительство.
Собянин: ещё 12 площадок будут включены в программу реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Глава города отметил, что в результате будет расселено 36 старых домов, новое жильё смогут получить 6,5 тыс. человек.

Всего для строительства новых домов по реновации было подобрано 614 площадок. За время действия программы переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тыс. москвичей, добавил Собянин.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.

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