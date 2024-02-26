В Москве запустили бесплатный курс по кинопроизводству «Профессия — продюсер»
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Об этом сообщает газета «Известия».
Программа «Профессия — продюсер» рассчитана на профессиональные команды, которые в настоящее время работают над созданием фильма.
«Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссёров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвящённых разработке идеи фильма, съёмкам и подготовке ленты к выходу в прокат», — отметила Сергунина.
Интенсив рассчитан на десять месяцев. Зарегистрироваться можно на странице кинолаборатории до 15 марта.
Ранее сообщалось, что Московская техническая школа (МТШ) совместно с ведущими вузами столицы запустила восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии».