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В Москве запустили бесплатный курс по кинопроизводству «Профессия — продюсер»

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о начале приёма заявок на бесплатный курс по продюсированию полнометражных художественных фильмов.
В Москве запустили бесплатный курс по кинопроизводству «Профессия — продюсер»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Программа «Профессия — продюсер» рассчитана на профессиональные команды, которые в настоящее время работают над созданием фильма.

«Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссёров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвящённых разработке идеи фильма, съёмкам и подготовке ленты к выходу в прокат», — отметила Сергунина.

Интенсив рассчитан на десять месяцев. Зарегистрироваться можно на странице кинолаборатории до 15 марта.

Ранее сообщалось, что Московская техническая школа (МТШ) совместно с ведущими вузами столицы запустила восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии».

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