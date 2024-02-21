RT в Telegram
Подпишись

МТШ запустила восемь курсов по передовым химическим технологиям

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Московская техническая школа (МТШ) совместно с ведущими вузами столицы запустила восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии».
МТШ запустила восемь курсов по передовым химическим технологиям
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Как отметил Ефимов, благодаря этим курсам можно получить актуальные знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и по многим другим высокотехнологичным направлениям промышленности.

Направление «Передовые химические технологии», в рамках которого пройдёт обучение, запустили в МТШ в конце 2023 года совместно с ведущими столичными образовательными организациями и компаниями, в числе которых Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Российский технологический университет МИРЭА, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского писала о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли Московская техническая школа и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить