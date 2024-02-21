МТШ запустила восемь курсов по передовым химическим технологиям
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Об этом информирует телеканал «360».
Как отметил Ефимов, благодаря этим курсам можно получить актуальные знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и по многим другим высокотехнологичным направлениям промышленности.
Направление «Передовые химические технологии», в рамках которого пройдёт обучение, запустили в МТШ в конце 2023 года совместно с ведущими столичными образовательными организациями и компаниями, в числе которых Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Российский технологический университет МИРЭА, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского писала о двух новых курсах по производству изделий для медицинской промышленности, которые открыли Московская техническая школа и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.