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В Госдуме предложили создать базу неизвестных пациентов

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор отряда «ЛизаАлёрт» Олег Леонов рассказал о законопроекте о базе неизвестных пациентов.
В Госдуме предложили создать базу неизвестных пациентов
  • РИА Новости

«Такая база нужна для эффективного поиска пропавших людей, потому что в их числе есть определённый сегмент граждан, найти которых сегодня невозможно с помощью других уже имеющихся инструментов», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, прежде всего речь идёт о пожилых людях, попадающих в больницы в состоянии дезориентированности.

«Не исключены и ошибки врачей скорой, которые в силу своей работы часто заполняют документы, что называется, на ходу. В сложной фамилии они могут допустить не одну ошибку, а две-три, из-за чего впоследствии установить личность пациента просто невозможно», — сказал Леонов.

Как отметил депутат, база должна быть доступна неограниченному кругу лиц.

«Например, у меня потерялась бабушка, я захожу в базу и просматриваю всю информацию, сколько похожих людей — по возрасту, по одежде, по последнему адресу местонахождения — сегодня попало в больницы. Это первый уровень доступа», — пояснил он.

Второй, более сложный уровень доступа должен быть у полиции и, возможно, у сотрудников ресурсных центров, которые занимаются поиском пропавших, сказал Леонов.

Он добавил, что документ уже сформулирован, и в ближайшее время его начнут рассылать заинтересованным ведомствам.

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