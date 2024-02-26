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Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников

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Правительство выделит 4 млрд рублей на выплаты для отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.
Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников
  • РИА Новости

Правительство уточнило, что речь идёт о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур и получали пенсию за выслугу лет.

Такие компенсационные выплаты поручил обеспечить президент Владимир Путин, напомнили в пресс-службе. 

В феврале Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением занимаемой должности.

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