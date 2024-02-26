Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников
- РИА Новости
Правительство уточнило, что речь идёт о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур и получали пенсию за выслугу лет.
Такие компенсационные выплаты поручил обеспечить президент Владимир Путин, напомнили в пресс-службе.
В феврале Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением занимаемой должности.