РБК: Минэкономразвития не одобрило запрет на «недружественных» коллекторов
- РИА Новости
Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что компромиссное решение по этому нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учётом позиций иных заинтересованных ведомств.
Издание уточняет, что Минюст в своём проекте говорит о ситуации, когда иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо, занимающееся взысканием.
1 февраля стало известно, что в России возбудили первое уголовное дело о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга.