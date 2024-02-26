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РБК: Минэкономразвития не одобрило запрет на «недружественных» коллекторов

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Минэкономразвития не поддерживает введение запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам и банкам со связями в недружественных странах. Ведомство отразило свою позицию на этот счёт в отзыве на проект президентского указа об ограничительных мерах для «недружественных» взыскателей, разработанный Минюстом.
РБК: Минэкономразвития не одобрило запрет на «недружественных» коллекторов
  • РИА Новости

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что компромиссное решение по этому нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учётом позиций иных заинтересованных ведомств.

Издание уточняет, что Минюст в своём проекте говорит о ситуации, когда иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо, занимающееся взысканием.

1 февраля стало известно, что в России возбудили первое уголовное дело о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга.

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