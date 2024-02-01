﻿В России возбудили первое дело о нарушениях коллекторов при возврате долга

﻿В России возбудили первое уголовное дело о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга.

Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса возбудили в январе в Республике Башкортостан.

Он отметил, что таким образом начинает формироваться практика привлечения коллекторов к уголовной ответственности.

Уточняется, что дело возбуждено по статье 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которая появилась в УК в июле 2023 года после соответствующего указа российского президента Владимира Путина.

Аристов объяснил, что после появления данной нормы силовикам больше не требуется подбирать уголовную статью для определения нарушений со стороны коллекторских организаций.

Ранее российское правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов — теперь им будут присваивать категории риска.