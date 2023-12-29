Правительство утвердило положение о контроле за работой коллекторов

Российское правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов — теперь им будут присваивать категории риска.

Согласно опубликованному постановлению, которое подписал российский премьер Михаил Мишустин, теперь «служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности».

Соответствующим организациям будут присваивать категории риска в зависимости от нарушений: высокий, значительный, средний и низкий риски.

Ранее сообщалось, что около 5 млн граждан России ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов.