Правительство утвердило положение о контроле за работой коллекторов
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Согласно опубликованному постановлению, которое подписал российский премьер Михаил Мишустин, теперь «служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности».
Соответствующим организациям будут присваивать категории риска в зависимости от нарушений: высокий, значительный, средний и низкий риски.
Ранее сообщалось, что около 5 млн граждан России ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов.