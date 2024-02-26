В Приморье погиб ребёнок из-за неосторожного обращения с ружьём
- РИА Новости
Сообщается, что мальчик был на охоте вместе с отцом.
«Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела», — сообщили в ведомстве.
Взрослые нашли на улице ребёнка с огнестрельным ранением груди. Он умер в машине скорой помощи.
Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
7 февраля в Иркутске задержали пришедшего в школу с пневматическим пистолетом подростка.