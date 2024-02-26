В Госдуме поддержали идею переноса непотраченных средств Пушкинских карт в сёлах

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал идею сохранения непотраченных средств Пушкинских карт в сёлах, а также добавил, что подобную практику можно распространить на всех пользователей Пушкинских карт в целом.

«Почему бы не дать возможность переносить на более поздний срок, но ограниченный. Вообще для всех. Например, не успели в текущем году потратить, давайте принесём на будущий год. Пусть больше будет возможностей. Номинал карты-то небольшой. В этом году не смог сходить в театр, в кино несколько раз, а в следующем году сходил четыре раза вместо двух, условно говоря», — отметил депутат.

По его мнению, должен быть установлен разумный срок, в течение которого средствами можно было бы воспользоваться.

В качестве примера депутат привёл систему баллов, действующую в торговых сетях, где баллы сохраняются на определённый срок, а затем сгорают.

«Либо надо предоставить возможность приобретать билеты с открытой датой, тоже как выход. Здесь надо пойти тем путём, чтобы целевые деньги шли целевым образом и ни в коем случае не сгорали. Иначе нарушается вообще вся логика», — добавил собеседник RT.

Он также обратил внимание на то, что необходимо развивать соответствующую инфраструктуру для использования Пушкинской карты.

«Если не заниматься детьми, то дети начнут заниматься сами. А потом мы будем фиксировать всплеск нарушений, снижение возраста употребления алкоголя и прочие непотребные тенденции. Поэтому нужно везде этим заниматься, поэтому Пушкинская карта и была введена. В том числе (необходимо. — RT) поддерживать малые города, учитывая то, что в малых городах, конечно, возможностей с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения предоставляемых услуг меньше», — заключил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил позволить живущей в малых поселениях молодёжи переносить не израсходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год.

Подробнее — в материале RT.