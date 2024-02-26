Ректор РАНХиГС Комиссаров выступил за внедрение в России меритократии

Меритократия (власть достойных) должна и далее внедряться в России, в том числе с помощью кадровых проектов, подобных «Лидерам России», считает ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип»,— сказал Комиссаров на суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Он напомнил, что по этому принципу работают и «школа губернаторов», и «школа мэров». Комиссаров признал, что «у демократии тоже есть свои плюсы и ограничения», это видно «по некоторым западным странам, когда к власти приходят популисты и не самые достойные люди».

«Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — цитирует ректора «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».