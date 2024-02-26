МВД: на Алтае в ДТП погибли четыре человека, трое пострадали

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии в Алтайском крае.

Об этом информирует пресс-служба главка МВД по региону.

Как передаёт РИА Новости, водитель, управляя автомобилем Toyota Corona Premio и двигаясь со стороны Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении. После этого также произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, который двигался в попутном направлении с Toyota Camry.

В результате аварии четыре человека погибли и трое получили ранения.

Ранее авария произошла на 18-м км автодороги Алексеевка — Луценково в Белгородской области. В результате ДТП пострадали три человека.