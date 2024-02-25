Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Белгородской области

Авария произошла 24 февраля на 18-м км автодороги Алексеевка — Луценково в Белгородской области. В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе областного главка ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Sonata, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил движение по обочине с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства.

«В результате ДТП водитель и его пассажиры, 40-летняя женщина и 41-летний мужчина, пострадали», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о проверке, которую инициировали в Саратова после ДТП, в котором пострадали дети.