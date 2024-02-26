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В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»

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В России создана система защиты объектов от дронов, которая способна своевременно выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

По его словам, учитывая основные требования специалистов Росгвардии, Министерства обороны России и российских спецслужб, компания разработала единую систему «Ступор» на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения — таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия.

Ранее в войска России поступила новая партия модернизированных БМП-1 «Басурманин».

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