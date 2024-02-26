В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.
По его словам, учитывая основные требования специалистов Росгвардии, Министерства обороны России и российских спецслужб, компания разработала единую систему «Ступор» на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения — таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия.
Ранее в войска России поступила новая партия модернизированных БМП-1 «Басурманин».