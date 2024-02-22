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Войска России получили новую партию модернизированных БМП-1 «Басурманин»

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В войска России поступила новая партия модернизированных БМП-1 «Басурманин».
Войска России получили новую партию модернизированных БМП-1 «Басурманин»
  • РИА Новости

Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Во время проведённых работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — цитирует компанию ТАСС.

Машины прошли все виды испытаний, а каждая БМП выполнила минимум 70 выстрелов из 30-мм пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемёта. Машины улучшили свои боевые возможности, стали подвижнее как на земле, так и в воде.

В январе очередная партия новых образцов военной техники — танков Т-72Б3М — поступила на вооружение группировки войск «Восток».

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