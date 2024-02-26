В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
Об этом пишут «Известия».
По его словам, алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объёме.
Иванов добавил, что сейчас ФАС продолжает анализ практик ценоообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть замечания к компании.
Ранее ФАС России заявила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на рынке. При этом ведомство признало, что из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены.