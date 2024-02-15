ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на рынке. При этом ведомство признало, что из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены.

«ФАС России по результатам проведённого анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории России и подавляющего большинства регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация, что цены на такси в Москве утром 15 февраля подскочили более чем в три раза из-за сильного снегопада.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал не повышать цены на такси в непогоду. По его словам, такси не должно превращаться в предмет роскоши.