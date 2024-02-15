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В Госдуме призвали не повышать цены на такси в непогоду

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал не повышать цены на такси в непогоду.
В Госдуме призвали не повышать цены на такси в непогоду
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По его словам, такси не должно превращаться в предмет роскоши.

«Агрегаторы должны вспомнить, что у нас существует антимонопольная служба, надзорные ведомства, и прекратить обдирать горожан, как липку, под любым предлогом. Снег — это не камни с неба, не лава, не экстраординарное погодное явление для Москвы и России. Должны же быть какие-то пределы ценам! Нам нужны лимиты ценовые, прозрачные правила», — заявил Милонов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал интенсивный снегопад в столице 15 февраля.

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