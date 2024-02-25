Участниками конкурса «Мастера гостеприимства» стали 169 жителей Оренбургской области

Заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» подали 169 жителей Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Предусмотрено два направления — «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звена организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами.

Предусмотрено несколько этапов, в том числе дистанционный, очные полуфиналы и финал.

Конкурс проходит в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в Волгограде начал работу ресурсный центр для экскурсоводов, где гиды смогут по заявкам проводить свои мероприятия.