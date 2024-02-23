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В Волгограде открыли ресурсный центр для экскурсоводов

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В Волгограде начал работу ресурсный центр для экскурсоводов, где гиды смогут по заявкам проводить свои мероприятия.
В Волгограде открыли ресурсный центр для экскурсоводов
  • Gettyimages.ru
  • © Gaika102

Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее такие клубы создавались в туристическо-информационных центрах (ТИЦ) на базе музеев.

«Сейчас мы видим ТИЦ в том самом виде, в котором мы бы сами хотели. Если раньше мы могли посещать его по конкретным поводам, то сейчас он станет нашим вторым домом. Тут мы можем получить необходимую информацию о новых туристических направлениях», — заявила экскурсовод Татьяна Куликова.

В пресс-службе областной администрации отметили, что в настоящее время регион располагает более 400 объектами размещения с номерным фондом 19 663 места. Средняя загрузка гостиниц в прошлом году превысила показатели предыдущего года на 10,5%.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области побывали 4,1 млн туристов в 2023 году.

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