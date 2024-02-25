RT в Telegram
Подпишись

В Москве привели в порядок 350 ветхих зданий за год

Короткая ссылка
В Москве продолжается работа по выявлению и восстановлению зданий и строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
В Москве привели в порядок 350 ветхих зданий за год

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году также восстановили 344 ветхих строения.

Со своей стороны, начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что в 2023 году совместно с профильными структурами и правообладателями специалисты проработали 890 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В частности, в Басманном районе восстановили ветхое здание 1890 года.

Ранее сообщалось, что на сервисе «Узнай Москву» разработали новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить