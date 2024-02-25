В Москве привели в порядок 350 ветхих зданий за год
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в прошлом году также восстановили 344 ветхих строения.
Со своей стороны, начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что в 2023 году совместно с профильными структурами и правообладателями специалисты проработали 890 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
В частности, в Басманном районе восстановили ветхое здание 1890 года.
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