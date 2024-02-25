В Москве разработали виртуальный тур по особняку Зиминых

На сервисе «Узнай Москву» разработали новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Пользователи могут ознакомиться с десятью панорамами двух этажей и внутреннего двора здания.

«Каждый может окунуться в атмосферу столицы XIX века и с помощью компьютера или телефона прогуляться по роскошным интерьерам одного из самых ярких особняков старинной Москвы», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Особняк построили в конце XIX века по заказу потомственного почётного гражданина Москвы Николая Зимина. Здание выполнено в стиле эклектики.

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый актёру Олегу Янковскому. Он приурочен к 80-летию со дня рождения артиста.