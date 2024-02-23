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В Москве разработали маршрут в честь Олега Янковского

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На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый актёру Олегу Янковскому. Он приурочен к 80-летию со дня рождения артиста.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Пользователи узнают, как начиналась его карьера в столице, о самых значимых ролях и о том, какая из них принесла ему первое профессиональное признание, а также увидят, где работал и жил артист. Все точки маршрута отмечены на интерактивной карте, при желании можно прочитать дополнительные факты о каждой из них», — заявили в Департаменте информационных технологий.

Стартовая точка маршрута — киностудия «Мосфильм». Также во время прогулки можно увидеть театр «Ленком Марка Захарова», Центральный дом кино и другие достопримечательности.

Ранее сообщалось, что режиссёр Юрий Быков вернётся к работе над продолжением сериала «Метод».

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