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Юрий Быков снимет продолжение сериала «Метод»

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Режиссёр Юрий Быков вернётся к работе над продолжением сериала «Метод».
Юрий Быков снимет продолжение сериала «Метод»
  • Юрий Быков
  • © «Кинопоиск»

Съёмки драматического триллера начнутся летом 2024 года. Сериал станет доступен к просмотру в 2025 году, спустя десять лет после выхода первого сезона.

По словам постановщика, он был убеждён, что сериал не нуждается в продолжении. Однако ему понравилась идея о реалистичном взгляде на жизнь маньяка и его образ в целом.

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на неё почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — цитирует Быкова «Кинопоиск».

Ранее стала известна дата выхода сериала «Внутри убийцы».

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