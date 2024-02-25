RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде. В частности, на Москве-реке работают пожарные суда «Полковник Чернышёв» и «Надежда», экипажи которых участвуют в ликвидации возгораний, проводят спасательные и поисковые работы.
Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Полковник Чернышёв» ведёт дежурство на Химкинском водохранилище и в прибрежных зонах. Он рассчитан на подачу больших объёмов воды.

«Надежда» базируется на Павелецкой набережной. Судно оборудовано тремя пожарными стволами и может использоваться как насосная станция.

За акваторией также следят сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью 300 камер.

Ранее сообщалось, что «Ямалспас» получит новую аварийно-спасательную технику в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить