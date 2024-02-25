Собянин рассказал о работе столичных спасателей на воде
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Полковник Чернышёв» ведёт дежурство на Химкинском водохранилище и в прибрежных зонах. Он рассчитан на подачу больших объёмов воды.
«Надежда» базируется на Павелецкой набережной. Судно оборудовано тремя пожарными стволами и может использоваться как насосная станция.
За акваторией также следят сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью 300 камер.
Ранее сообщалось, что «Ямалспас» получит новую аварийно-спасательную технику в 2024 году.